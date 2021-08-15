Ортодокси з Ізраїлю сподіваються перечекати новий карантин в Умані, - ЗМІ
На тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані
Про це передає Еспресо.TV.
"Як стало відомо в неділю, 15 серпня, на території українського міста вже знаходяться тисячі прочан-євреїв", - пишуть з цього приводу Вести-Ynet.
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Найближчі тижні, до настання Рош га-Шана, вони проведуть в Умані і таким чином зможуть уникнути обмежень.
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