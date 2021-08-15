Ортодокси з Ізраїлю сподіваються перечекати новий карантин в Умані, - ЗМІ

Про це передає Еспресо.TV.



"Як стало відомо в неділю, 15 серпня, на території українського міста вже знаходяться тисячі прочан-євреїв", - пишуть з цього приводу Вести-Ynet.



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Найближчі тижні, до настання Рош га-Шана, вони проведуть в Умані і таким чином зможуть уникнути обмежень.





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