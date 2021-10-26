Ощадбанк подав апеляцію до Касаційного суду Франції у справі про відшкодування Росією $1,4 млрд за майно в Криму
Ощадбанк подав апеляцію до найвищої судової інстанції Франції - Касаційного суду - на рішення Апеляційного суду Парижа, яке скасувало арбітражне рішення 2018 року про відшкодування Ощадбанку Росією близько $1,4 млрд
Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.
Згідно з повідомленням, Ощадбанк подав заяву до Касаційного суду Франції з апеляцією за винесеним у березні 2021 року рішенням Апеляційного суду Парижа, яке скасувало арбітражне рішення 2018 року про відшкодування Російською Федерацією на користь Ощадбанку близько $1,4 млрд. Збитки Ощадбанку, про які йдеться, завдано внаслідок протиправного заволодіння інвестиціями державного банку в Криму.
У банку висловили упевненість, що Касаційний суд Франції "визнає та виправить очевидні помилки та прогалини в рішенні Апеляційного суду Парижа". Тим самим буде відновлено дію арбітражного рішення проти РФ, у якому йдеться про компенсацію Ощадбанку значних втрат, які виникли через неприпустимі дії та нехтування законами з боку РФ.
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