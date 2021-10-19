Ощадбанк у січні-вересні скоротив чистий прибуток у майже 6 разів - до 849 млн грн

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.



Згідно з повідомленням, за результатами дев'яти місяців 2021 року Ощадбанк отримав операційний прибуток у розмірі 4,6 млрд грн, що майже у півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас від'ємний торговий результат склав 3,8 млрд грн. Відповідно, чистий прибуток банку за три квартали становить 849 млн грн, що у 5,6 разів менше, ніж у січні-вересні минулого року.



Зазначається, що підвищення операційного прибутку Ощадбанку порівняно з минулим роком спричинене зростанням як комісійного, так і процентного доходів. Так, чистий процентний дохід за три квартали становить 9,3 млрд грн, що в 1,6 разів більше за відповідний період минулого року. Чистий комісійний дохід становить 4,5 млрд грн, що більше на 1,3 млрд грн аналогічного показника минулого року.



У пресслужбі також зауважили, що обсяг кредитів, наданих клієнтам за звітний період, зріс порівняно з початком року на 10,1 млрд грн, або на 16%, і становить 73,3 млрд грн. Приріст відбувся як за кредитами бізнесу, так і за кредитами фізосіб.



Крім того, за даними банку, обсяг коштів клієнтів за дев'ять місяців поточного року в Ощадбанку збільшився на 1,8% (3,4 млрд грн) до 188,2 млрд грн.



У пресслужбі додали, що Ощадбанк досяг значного прогресу у врегулюванні непрацюючого портфеля. Протягом дев'яти місяців 2021 року показник таких активів зменшився на 17 п.п. - з 51% до 34%, або на 17,2 млрд грн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb