Осінь зустріне дощами й прохолодою, - синоптик Наталка Діденко про погоду 1 вересня

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко Facebook.

"Осінній пікнік у нас розпочнеться на строкатій градусній галявині", - зазначила вона.

Найхолодніше буде в Карпатах, вночі аж до +4°C…+9°C.

У західних областях завтра очікується протягом дня +15°C…+21°C.

На Півночі +18°C…+24°C.

У Центрі: від вінницьких +17°C…+18°C до дніпровських +27°C.

На Сході +23°C…+28°C.

На Півдні буде найтепліше, +25°C…+29°C.

Осінні дощі дебютують у західних областях, на Вінниччині, в другій половині дня дійдуть до Житомирщини, Київщини, Чернігівщини.

Все, що поза цим переліком - переважно суха погода.

У Києві перше вересня обіцяє бути теплим, максимально вдень до +22°C…+23°C. Є ймовірність дощу.

За словами пані Діденко, 2 вересня суттєво похолодає.





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