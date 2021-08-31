Осінь зустріне дощами й прохолодою, - синоптик Наталка Діденко про погоду 1 вересня
В Україні 1 вересня деякі регіони накриють дощі, а теплі градуси "поповзуть" донизу
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко Facebook.
"Осінній пікнік у нас розпочнеться на строкатій градусній галявині", - зазначила вона.
Найхолодніше буде в Карпатах, вночі аж до +4°C…+9°C.
У західних областях завтра очікується протягом дня +15°C…+21°C.
На Півночі +18°C…+24°C.
У Центрі: від вінницьких +17°C…+18°C до дніпровських +27°C.
На Сході +23°C…+28°C.
На Півдні буде найтепліше, +25°C…+29°C.
Осінні дощі дебютують у західних областях, на Вінниччині, в другій половині дня дійдуть до Житомирщини, Київщини, Чернігівщини.
Все, що поза цим переліком - переважно суха погода.
У Києві перше вересня обіцяє бути теплим, максимально вдень до +22°C…+23°C. Є ймовірність дощу.
За словами пані Діденко, 2 вересня суттєво похолодає.
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