Осінні канікули в школах України можуть продовжити, - Кузін
У МОЗ повідомили про можливість продовження осінніх канікул в школах через епідситуацію в країні
Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає РБК-Україна.
"Ми знаємо, що осінні канікули у нас починаються з 25 жовтня. Було прийнято рішення (на засіданні Держкомісії ТЕБ та НС - ред.) про перенесення або про початок канікул раніше. Ми намагаємося зменшити навантаження на систему охорони здоров'я. Ми ініціювали їх перенесення на один тиждень раніше", - зауважив він.
Кузін зазначив, що наразі вирішується питання продовження осінніх канікул. Можливо, їх тривалість збільшать до чотирьох тижнів.
"Поки що вирішується, але скоріш за все вони (канікули - ред.) будуть трошки продовжені. Але ми не думаємо, що вони будуть дуже тривалими. Зазвичай вони йдуть до 2 тижнів, а зараз ми дискутуємо про термін до 4 тижнів", - додав санлікар.
- Нагадаємо, Міністерство освіти і науки рекомендувало школам оголосити осінні канікули з 18 жовтня.
- Проте, у КМДА заявили, що у Києві осінні канікули у школах розпочнуться за графіком – з 25 жовтня.
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