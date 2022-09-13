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Головна війна з Росією Осіння кампанія ЗСУ завершиться на березі Дніпра на Херсонщині та на березі Оскола на Харківщині, - військовий експерт Нарожний
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Осіння кампанія ЗСУ завершиться на березі Дніпра на Херсонщині та на березі Оскола на Харківщині, - військовий експерт Нарожний

13 вересня, 2022 вiвторок
16:15
війна з Росією ЗСУ знищують окупантів

Збройні сили України завершать наступальну операцію на березі річки Оскіл у Харківській області та на березі Дніпра у Херсонській області

Про це в ефірі Еспресо розповів військовий експерт Павло Нарожний.

"Думаю, що на Ізюмському напрямку ми закріпимось на березі річки Оскіл та на частині Сіверського Дінця. Далі якісь будуть пенетрації, але вони будуть відносно невеликі. Те, що ми бачимо в Святогірську, коли місто на двох берегах річки. Ми знаходились на одному і зараз зайшли зачистили місто. Я не думаю, що ми підемо далі. Чому так? Відповідь дуже проста. Якщо ми переходимо річку - у нас має план дій, куди ми рухаємось далі", - зазначив він.

За словами експерта, не можна просто прийти і стати на березі річки.

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"Ми повторимо історію російського котла в Ізюмі. Коли вони зайшли і не змогли зробити якийсь розвиток свого наступу. Буде так, що наші війська зайшли, стали і попереду них російська армія з артилерією та авіацією, а позаду водяна перешкода. Ми  будемо штурмувати Херсон, дійдемо до берега Дніпра і там закріпимось. Це буде кінець нашої осінньої наступальної операції і якийсь розвиток буде далі тільки взимку", - підсумував Нарожний.

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російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Харківщина
Військові новини
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