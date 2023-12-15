Основне завдання окупанта - прорив в район Ізюма: військовий експерт Снєгирьов про Куп'янсько-Лиманський напрямок
Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", переконаний у тому, що основним завданням окупантів є прорив не на Куп'янськ, а в район Ізюма з метою формування ударного угруповання, яке буде нависати над флангами ЗСУ у Донецькій області
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Куп'янсько-Лиманський напрямок – це центр зусиль російської окупаційної армії, яка зосередила там до 120 тис. особового складу та 1300 одиниць бронетехніки. Для порівняння на Авдіївському напрямку у ворога 50 тис. вояків, приблизно аналогічна ситуація на Бахмутському напрямку, а Запорізький напрямок перекриває до 75 тис. російських окупантів. Тому, на моє переконання, основним завданням окупантів є прорив не на Куп'янськ, а в район Ізюма з метою формування ударного угруповання, яке буде нависати над флангами ЗСУ, що зосереджені у Донецькій області", - прокоментував військовий експерт.
За його словами, окупанти мають мету захопити стратегічні пункти української оборони, а це міста Слов'янськ та Краматорськ. Себто це реінкарнація подій 2022 року, коли ізюмське угруповання ворога вважалося одним з найбільш боєздатним.
"І ті події, які відбуваються зараз на Куп'янсько-Лиманському напрямку, не можна відокремлювати окремо Куп'янський та Лиманський. Це свідчить про те, що окупанти поставили за мету повну окупацію Донецької області. На мою думку, це і є планом зимової кампанії армії РФ. Нагадаю, що ЗСУ контролює 55% території Донеччини. А от це і є особистою та військово-політичною поразкою російського диктатора, який 30 вересня 2022 року підписав указ про включення так званої ДНР у склад РФ в рамках адмінкордонів Донецької області. Відповідно, окупаційна армія не виконала навіть першого етапу так званої СВО", - підкреслив Дмитро Снєгирьов.
- 14 грудня Куп'янсько-Лиманський напрямок йшлося, що на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 ворожих атак, а на Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога східніше Тернів на Донеччині.
- 15 грудня Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові протягом доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Куп'янському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Також ЗСУ ліквідували 1090 окупантів
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