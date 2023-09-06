Основні мінні загородження вже подолані: боєць ЗСУ про ситуацію на півдні

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Після того, як ми пройшли основну лінію оборони ворога мінних загороджень реально менше. Звісно, що ми просуваємося не так швидко, як нам би хотілося. Росіяни намагаються створювати нові мінні загородження на ймовірних шляхах нашого просування. Це створює певні проблеми, але це вже не ті масштаби, які були раніше", - підкреслив Ганненко.

За словами бійця ЗСУ, основні мінні загородження на півдні ЗСУ вже подолали.

"Нам вдається ефективніше взаємодіяти з ворожим замінуванням. У нас вже є можливості десь об'їхати, провести дорозвідку і з'ясувати, де саме розташовані мінні поля, і в якому напрямку нам далі просуватися. Основні мінні загородження ми вже подолали. Сподіваюсь, що далі їх буде все менше", - наголосив Ганненко.