Основний ризик занесення штаму коронавірусу "Дельта" до України йде з території РФ, - Кузін

Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що зараз основний ризик занесення коронавірусної хвороби й штаму "Дельта" йде з території РФ, тому що Росія набагато раніше зафіксувала в себе великий спалах захворюваності", - зауважив Кузін.

За його словами, штам "Дельта" вже зареєстровано в усіх українських регіонах, а більшість нових COVID-випадків спричинена саме ним

Він зазначив, що Україні вдалося відтермінувати пік захворюваності на COVID-19 завдяки впровадженню норми про обов'язкову самоізоляцію для тих, хто повернувся з РФ.

"І найпевніше саме за рахунок впровадження такої норми нам вдалося відтягнути початок піку захворюваності порівняно з європейським піком, який відбувся раніше, ніж у нас. Зміст цієї норми полягає в тому, що будь-яка особа, котра перебувала на території РФ впродовж семи днів підлягає обов'язковій самоізоляції, яка контролюється через додаток "Вдома", причому ізоляцію неможливо припинити достроково, навіть якщо ця особа здасть хоч 10 ПЛР-тестів", - сказав Кузін.

Він додав, що у лікарнях східних та південних областей України додають більше ковідних ліжок, оскільки ці регіони не були повністю залучені до весняної хвилі й навесні ліжковий фонд там не був мобілізований повним обсягом.

Нагадаємо, 15 936 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 листопада. Зокрема, захворіли 394 дитини та 303 медпрацівники.

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