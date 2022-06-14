Основний склад білоруської армії не піде воювати проти України, - генерал Маломуж
Генерал армії України Микола Маломуж переконаний, що білоруські солдати не готові йти воювати проти України: у них немає ні мотивації, ні розуміння таких дій
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Лукашенко опирається на КДБ, Спецназ та Головне управління розвідки - це тільки невеличка частина військових Білорусі. Більша частина, 80 тис. армії - вона принципово не хоче воювати з Україною. Це наші 100% дані й щодо середнього офіцерського складу, нижчого офіцерського складу та безпосередньо солдатів", - сказав Маломуж.
Генерал додав, що повне залучення Білорусі до війни в Україні може призвести радше до повалення режиму Лукашенка, аніж до вторгнення білоруських військових на територію України.
"В них немає мотивацій йти в Україні, бо невідомо що захищати, чому нападати. Тож ця ситуація може стати початком кінця режиму Лукашенка - передовсім через внутрішній військовий спротив, а окрім того політичний. Адже ті, хто підіймався в період виборів та самопроголошення Лукашенка, нікуди не дівся. Навпаки - білоруси стали ще більш озлобленими стосовно нього. Тож в даній ситуації для Лукашенка є більше ризиків", - наголосив Маломуж.
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