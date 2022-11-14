Останні дні Путіна: чи стане саміт G20 найбільшим приниженням Кремля?
Сьогодні о 18.30 - YouTube телеканала Еспресо. Коли єноти повернуться до Херсона, хто говоритиме із Росією на саміті G20 та яку загрозу становить для Путіна тандем Джо Байдена і Сі Цзіньпіна?
Фахово та гостро міркуємо над цими питаннями з яскравим політтехнологом Михайлом Шейтельманом у програмі "На зв'язку" з Іриною Узловою! Не пропустіть!
Переглядати ефір та коментувати можна тут:
Проєкт "На зв'язку" - авторська аналітична програма Ірини Узлової. На зв'язок із ведучою виходять російські опозиційні політики, українські лідери публічної думки. Теми програм — обговорення заяв Росії щодо війни в Україні, аналіз шантажу Кремля, прогноз подальшої тактики агресора, обмірковування ставлення західних партнерів до України та Росії.
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