Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Останні ракетні удари по території України Росія завдала з Мурманської області та з Каспійського моря. Останнього разу десяти літаків стратегічної авіації було випущено 18 ракет. Звісно, що це їхня своєрідна тактика залякування, ніж демонстрація потенціалу", - пояснив Цибулько.

Політолог переконаний, що по всій лінії зіткнення в росіян виникають проблеми, що стало наслідком ракетних ударів по території України

"Мені здається, що ракетні удари РФ по території України наклались на кілька дошкульних поразок росіян на фронті. Оскільки від Авдіївки російські окупаційні війська змушені були відступити. На Бахмутському напрямку в них теж немає результату. Путін не отримав захоплення Бахмута до 1 травня. Тому вони завдали ракетного удару по Україну., щоб відзвітувати про якийсь наступальний потенціал. Однак, судячи з усього, на лінії фронту в росіян починаються проблеми", - додав він.

28 квітня в Умані Черкаської області під час масованої атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинуло 23 людини, серед них 5 дітей.

У суботу, 29 квітня, у місті Умань Черкаської області завершилася пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару, скоєного росіянами вранці 28 квітня

О 03:13 1 травня в різних регіонах Україні почали лунати сигнали повітряної тривоги. Близько 04:40 жителі Київщини та Дніпропетровщини почули вибухи, а згодом і на Харківщині та Хмельниччині.