Останні вихідні літа будуть теплими, але дощовими, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

"На Пречисту в Україні погода протягом дня обіцяє бути красивою - м'яке сонце, гарні квіти, сонце і хмарки", - заявила вона.

Температура повітря 28 серпня досягатиме +20°C…+26°C, на Заході +18°C…+22°C, у східних областях, південній частині, у Дніпрі з районами буде вище, +25°C…+30°C.

Найближчої ночі дощі пройдуть на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Тернопільщині, у Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Проте вдень у суботу суттєві опади повсюди в Україні малоймовірні.

У неділю дощі очікуються в західних, північних та частині центральних областей. Схід та Південь опиняться у сухій погоді.

Температура повітря 29 серпня розбіжиться: спека на Сході, Півдні, у Центрі, а прохолода - на Заході.

У північних областях передбачається в неділю +25°C…+28°C.

У Києві на Пречисту буде сухо та +23°C.

У неділю дощ ймовірний в другій половині дня, потепліє до +27°C.

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