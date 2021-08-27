Останні вихідні літа будуть теплими, але дощовими, - синоптик Наталка Діденко
Останні вихідні цього літа, 28-29 серпня, в Україні будуть доволі теплими, але багатими на опади
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
"На Пречисту в Україні погода протягом дня обіцяє бути красивою - м'яке сонце, гарні квіти, сонце і хмарки", - заявила вона.
Температура повітря 28 серпня досягатиме +20°C…+26°C, на Заході +18°C…+22°C, у східних областях, південній частині, у Дніпрі з районами буде вище, +25°C…+30°C.
Найближчої ночі дощі пройдуть на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Тернопільщині, у Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Проте вдень у суботу суттєві опади повсюди в Україні малоймовірні.
У неділю дощі очікуються в західних, північних та частині центральних областей. Схід та Південь опиняться у сухій погоді.
Температура повітря 29 серпня розбіжиться: спека на Сході, Півдні, у Центрі, а прохолода - на Заході.
У північних областях передбачається в неділю +25°C…+28°C.
У Києві на Пречисту буде сухо та +23°C.
У неділю дощ ймовірний в другій половині дня, потепліє до +27°C.
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