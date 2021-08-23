"Останній підпис на останньому саміті у Ялті": Зеленський пообіцяв Росії місце для підпису на декларації "Кримської платформи"
Президент Володимир Зеленський запросив Росію приєднатись до "Кримської платформи"
Про це він сказав на саміті ініціативи, передає Еспресо.TV.
"У кожній країні буде визначено високопосадовця для подальшої співпрації з Офісом "Кримської платформи". Найголовніше - те, що саміт відбувся. Попри всі зусилля третіх осіб - це майданчик, який почав роботу. Я подумав, що РФ, яка не брала участь у нашому саміті, але так активно обговорювала, коментувала. Склалось враження, що вона повноцінний учасник "Кримської платформи"", - сказав Зеленський.
Він запросив Росію приєднатись до "Кримської платформи" для виправлення її історичної помилки.
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"Я обіцяю, що в декларації саміту завжди буде рядок для представника РФ. Я думаю, цей підпис буде останній на останньому саміті "Кримської платформи" у Ялті", - підсумував президент.
"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.
45 країн та міжнародних організацій представлені на саміті, зокрема присутні 10 президентів та 4 очільники уряду. На "Кримській плафтормі" є представники усіх членів НАТО та ЄС.
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