"Останній підпис на останньому саміті у Ялті": Зеленський пообіцяв Росії місце для підпису на декларації "Кримської платформи"

Про це він сказав на саміті ініціативи, передає Еспресо.TV.



"У кожній країні буде визначено високопосадовця для подальшої співпрації з Офісом "Кримської платформи". Найголовніше - те, що саміт відбувся. Попри всі зусилля третіх осіб - це майданчик, який почав роботу. Я подумав, що РФ, яка не брала участь у нашому саміті, але так активно обговорювала, коментувала. Склалось враження, що вона повноцінний учасник "Кримської платформи"", - сказав Зеленський.



Він запросив Росію приєднатись до "Кримської платформи" для виправлення її історичної помилки.



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"Я обіцяю, що в декларації саміту завжди буде рядок для представника РФ. Я думаю, цей підпис буде останній на останньому саміті "Кримської платформи" у Ялті", - підсумував президент.



"Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.



45 країн та міжнародних організацій представлені на саміті, зокрема присутні 10 президентів та 4 очільники уряду. На "Кримській плафтормі" є представники усіх членів НАТО та ЄС.

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