Останній ракетний обстріл РФ був перевіркою, чи в Україну вже прибули ЗРК Patriot, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що масований ракетний удар 9 березня був перевіркою росіян, чи прибули в Україну ЗРК Patriot
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Вона розповіла, що ЗСУ знали про підготовку ворогом хвилеподібних атак.
"Спочатку були "шахеди", якими вони намагалися відволікати ППО, атакуючи деякі об'єкти. Потім були ракети кількох типів, в тому числі з пошуком протиповітряної оборони, після того БПЛА, які перевіряли результати ударів та дорозвідували роботу ППО. І тоді вже була застосована наступна хвиля, де була застосована балістика", - пояснила деталі Гуменюк.
Вона зазначила, що ворог зробив це аби "приписати собі хоч якісь перемоги", а також дізнатися, чи прибули в Україну нові ЗРК.
"Немалу роль в цьому зіграла і попередня інформація, що вже Україна споряджена системами Patriot і вони намагалися впевнитися, чи так воно насправді", - сказала вона.
- У ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Є влучання по критичній інфраструктурі, а також загиблі й поранені.
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