Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Вона розповіла, що ЗСУ знали про підготовку ворогом хвилеподібних атак.

"Спочатку були "шахеди", якими вони намагалися відволікати ППО, атакуючи деякі об'єкти. Потім були ракети кількох типів, в тому числі з пошуком протиповітряної оборони, після того БПЛА, які перевіряли результати ударів та дорозвідували роботу ППО. І тоді вже була застосована наступна хвиля, де була застосована балістика", - пояснила деталі Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог зробив це аби "приписати собі хоч якісь перемоги", а також дізнатися, чи прибули в Україну нові ЗРК.

"Немалу роль в цьому зіграла і попередня інформація, що вже Україна споряджена системами Patriot і вони намагалися впевнитися, чи так воно насправді", - сказала вона.