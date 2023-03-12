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Останній ракетний обстріл РФ був перевіркою, чи в Україну вже прибули ЗРК Patriot, — Гуменюк

12 березня, 2023 неділя
16:23
війна з Росією керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що масований ракетний удар 9 березня був перевіркою росіян, чи прибули в Україну ЗРК Patriot

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Вона розповіла, що ЗСУ знали про підготовку ворогом хвилеподібних атак.

"Спочатку були "шахеди", якими вони намагалися відволікати ППО, атакуючи деякі об'єкти. Потім були ракети кількох типів, в тому числі з пошуком протиповітряної оборони, після того БПЛА, які перевіряли результати ударів та дорозвідували роботу ППО. І тоді вже була застосована наступна хвиля, де була застосована балістика", - пояснила деталі Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог зробив це аби "приписати собі хоч якісь перемоги", а також дізнатися, чи прибули в Україну нові ЗРК.

"Немалу роль в цьому зіграла і попередня інформація, що вже Україна споряджена системами Patriot і вони намагалися впевнитися, чи так воно насправді", - сказала вона.

  • У ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Є влучання по критичній інфраструктурі, а також загиблі й поранені.
Росія
ракетний удар
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