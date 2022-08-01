English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Остаточно особу ще не встановлено. Костін розповів про садистів, що катували українського полоненого

Остаточно особу ще не встановлено. Костін розповів про садистів, що катували українського полоненого

1 серпня, 2022 понедiлок
20:31
війна з Росією Андрій Костін

Особу винного у тортурах українського військового ще остаточно не встановлено

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"За попередніми висновками міжнародних експертів, для вбивства наших військовополонених в Оленівці була використана термобарична зброя", - повідомив він.

Також він розповів про розслідування тортур і кастрації українського військового.

"Є інформація щодо декількох осіб, які можуть бути причетні до злочину. Проте остаточно особу ще не встановлено. Ми маємо отримати неспростовні докази задля притягнення винного до відповідальності", - зазначив він.

  • Нагадаємо, однією з версій слідства, яке веде Офіс генпрокурора у справі загибелі українського бізнесмена Олексія Вадатурського, є цілеспрямоване вбивство.
  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Генеральна прокуратура
Оленівка
воєнні злочини Росії
Андрій Костін
Читайте також:
Знищений російський танк
1 серпня, 2022 понедiлок
ЗСУ знищили нові російські склади з боєприпасами, танки, артустановки й ліквідували 52 рашистів
Оленівка. Місце трагедії
31 липня, 2022 неділя
Спільнота InformNapalm пояснила, як Росія влаштувала масове вбивство українських полонених в Оленівці
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
30 липня, 2022 субота
Три чверті танків не заводиться, а для артилерії 60-70-их років ЗСУ просто недосяжні. Опозиція провела розслідування боєздатності армії Лукашенко
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.21
    Купівля 39.21
    Продаж 40.39
  • EUR
    Купівля 39.5
    Продаж 41.04
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
1 серпня
22:00
Ексклюзив
Самусь
Україна повертає Росію до реальності, знищуючи Чорноморський флот, - військовий експерт Самусь
21:55
Біля посольства РФ у США топчуть соняхи
Діють на загарбників, як свята вода на чортів. Біля посольства РФ у Вашингтоні російський дипломат розтоптав соняшники
21:53
обстріл ракета
Гатили з мінометів та артилерії: окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини
21:39
Порошенко привіз безпілотники 24-й ОМБР
Допомога для контрнаступу: Порошенко привіз 10 безпілотників у 24-ту ОМБр імені Короля Данила
21:36
Джон Кірбі
Снаряди для HIMARS та боєприпаси для артилерії: США планують ухвалити новий пакет військової допомоги Україні
21:28
Ракета "Калібр"
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами "Калібр", - ОК "Південь"
21:25
Жозеп Боррель
ЄС відкритий до діалогу з РФ, якщо вона відмовиться від імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, зокрема й України, — Боррель
21:20
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У Білому домі підтримають поїздку Пелосі у Тайвань попри погрози Китаю
21:18
Ексклюзив
Лукашенко Путін
Не підкорившись Путіну, Лукашенко може бути фізично відсторонений, - генерал Маломуж
21:17
Аналітика
Сергій Згурець
Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ на Півдні, а особливо систем HIMARS. Колонка Сергія Згурця
21:08
окупанти РФ
Росія набирає "елітний підрозділ" з кримінальних злочинців, - журналіст Цимбалюк
21:00
Ентоні Блінкен
У США вважають, що КНДР планує чергові ядерні випробування
20:56
Баржа з кавунами
Окупанти викрали баржу, яка перевозила кавуни з Херсонщини до Києва
20:48
повістка
Зеленський відповів на петицію про заборону вручення повісток на блокпостах
20:43
Анатолій Чубайс
У Європі розпочали розслідування загадкової недуги колишнього соратника Путіна Чубайса
20:37
Олег Синєгубов
З окупованих територій Харківщини евакуювали 872 людини, - ОВА
20:37
нафта
Американська нафтосервісна компанія Baker Hughes йде з РФ
20:26
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Росія - це малий придаток для Китаю, - експерт-міжнародник Краєв
20:22
Косово
У Косово заявляють про 11 постраждалих на кордоні зі Сербією
20:20
Віктор Орбан
В Угорщині понад сотня науковців виступили проти заяв Орбана про "змішані раси"
20:07
Олексій Вадатурський
Цілеспрямоване вбивство. Генпрокурор про загибель Олексія Вадатурського
20:02
Володимир Путін
"Переможців не буде": Путін заявив, що не хоче ядерної війни
19:57
Ексклюзив
Роман Костенко
Противник накопичує сили для контрнаступу на Півдні та захоплення Одещини й Миколаєва, - полковник СБУ Костенко
19:55
Поради для безпечного користування онлайн-застосунками
РФ використовує ігрові застосунки для збору даних про об'єкти інфраструктури і ЗСУ, - розвідка
19:54
Херсон
Російські окупанти захопили приміщення Державного аграрно-економічного університету в Херсоні
19:53
Ексклюзив
карта війни в Україні
Росіяни планують до 24 серпня почати ряд наступальних операцій, - генерал Маломуж
19:37
Франція
Франція заморозила 1,2 млрд євро російських активів
19:13
Ексклюзив
доллар, валюта
До кінця року долар буде поступово дорожчати, - економічний експерт Дубогриз
19:11
Укрпошта
Укрпошта більше не може сплачувати пенсії та приймати платежі на тимчасово окупованих територіях, - Смілянський
19:06
Велика Британія
Британські парламентарі планують візит до Тайваню - The Guardian
19:01
Ексклюзив
США та Китай
Формується нова біполярна система світу: США проти Китаю, який 70 років до цього готувався, - експерт-міжнародник Краєв
18:55
Латвія
Російські журналісти і ЗМІ, які переїхали до Латвії, створюють ризики для інформпростору країни, - служба держбезпеки
18:40
Джо Байден
РФ мусить продемонструвати бажання співпрацювати зі США над контролем ядерної зброї, - Байден
18:32
окупанти
На Херсонщині окупанти ходять по будинках місцевих і перевдягаються у цивільне, щоб утекти з фронту, - ОВА
18:21
Ексклюзив
Воїни ССО "Азов" показали кадри боїв з російськими окупантами
Екскомандир "Азова" Жорін: розпочинаємо ідентифікацію причетних до вбивства військовополонених в Оленівці
18:12
Ексклюзив
США китай санкції
Збройна агресія між США й Китаєм малоймовірна, але сутички в стилі холодної війни реальні, - військовий експерт Киричевський
18:06
бойкот рф
Lipton, Saito і Brooke Bond: міжнародна чайна компанія Ekaterra виходить з ринку Росії
17:50
Молдова
ЄС виділив Молдові 50 млн євро - перший транш макрофінансової допомоги
17:38
"Українська армія найсильніша у світі": у перехопленій СБУ розмові окупант поскаржився мамі на великі втрати особового складу
17:36
Двоє поранених, у тому числі вагітна: на Дніпропетровщині окупанти обстріляли житлові будинки
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV