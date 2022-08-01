Остаточно особу ще не встановлено. Костін розповів про садистів, що катували українського полоненого
Особу винного у тортурах українського військового ще остаточно не встановлено
Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"За попередніми висновками міжнародних експертів, для вбивства наших військовополонених в Оленівці була використана термобарична зброя", - повідомив він.
Також він розповів про розслідування тортур і кастрації українського військового.
"Є інформація щодо декількох осіб, які можуть бути причетні до злочину. Проте остаточно особу ще не встановлено. Ми маємо отримати неспростовні докази задля притягнення винного до відповідальності", - зазначив він.
- Нагадаємо, однією з версій слідства, яке веде Офіс генпрокурора у справі загибелі українського бізнесмена Олексія Вадатурського, є цілеспрямоване вбивство.
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені.
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