Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"За попередніми висновками міжнародних експертів, для вбивства наших військовополонених в Оленівці була використана термобарична зброя", - повідомив він.

Також він розповів про розслідування тортур і кастрації українського військового.

"Є інформація щодо декількох осіб, які можуть бути причетні до злочину. Проте остаточно особу ще не встановлено. Ми маємо отримати неспростовні докази задля притягнення винного до відповідальності", - зазначив він.

Нагадаємо, однією з версій слідства, яке веде Офіс генпрокурора у справі загибелі українського бізнесмена Олексія Вадатурського, є цілеспрямоване вбивство.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені.