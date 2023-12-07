Остін зустрівся з Умєровим у Пентагоні "за закритими дверима"

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Перед початком дискусій за закритими дверима Остін публічно підтвердив, що США підтримують Україну.

"Україна повернула більш ніж половину території, захопленої Росією з початку її неспровокованого вторгнення в лютому 2022 року. Тож ми будемо підтримувати Україну надовго. Я впевнений, що наші союзники та партнери також", - зазначив очільник міноборони США.

За повідомленням Пентагону, сьогоднішня двостороння дискусія базувалася на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, і включала стратегічні цілі України на наступний рік і довгострокове планування.

Остін також оголосив про 52-ге вилучення зброї і обладнання з запасів США.

За його словами у пакет входять додаткові боєприпаси, артилерійське і танкове озброєння, боєприпаси для стрілецької зброї.