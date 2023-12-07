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Остін зустрівся з Умєровим у Пентагоні "за закритими дверима"

7 грудня, 2023 четвер
02:06
Війна з Росією Пентагон Ллойд Остін Рустем Умєров допомога Україні США

Міністр оборони США Ллойд Остін провів у Пентагоні двосторонні дискусії з міністром оборони України Рустемом Умєровим

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Перед початком дискусій за закритими дверима Остін публічно підтвердив, що США підтримують Україну.

"Україна повернула більш ніж половину території, захопленої Росією з початку її неспровокованого вторгнення в лютому 2022 року. Тож ми будемо підтримувати Україну надовго. Я впевнений, що наші союзники та партнери також", - зазначив очільник міноборони США.

За повідомленням Пентагону, сьогоднішня двостороння дискусія базувалася на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, і включала стратегічні цілі України на наступний рік і довгострокове планування.

Остін також оголосив про 52-ге вилучення зброї і обладнання з запасів США.

За його словами у пакет входять додаткові боєприпаси, артилерійське і танкове озброєння, боєприпаси для стрілецької зброї.

  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Рустем Умєров та керівник ОП Андрій Єрмак 5 грудня прибули з візитом до США. Там вони зустрілися зі спікером палати представників конгресу США Майком Джонсоном.
  • 6 грудня адміністрація Байдена оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів.

Пентагон
Ллойд Остін
Рустем Умєров
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