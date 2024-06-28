МОН оголосило конкурс серед ЗВО та наукових установ для створення мережі стартап-шкіл

Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий.

За його словами, шестеро переможців конкурсу стануть осередками для розвитку інноваційної екосистеми України. Це можливість створити потужну інфраструктуру для стартапів та отримати фінансування проєктів.

Серед ключових критеріїв добору: наявність інноваційних ідей і проєктів, які можуть мати ефективну комерціалізацію і впровадження, наявна інноваційна інфраструктура, досвід співпраці з приватним сектором та потенціал розвитку стартап-екосистеми.

Подати документи на конкурс можна з 1 липня 2024 року до 12:00 31 липня 2024 року.

"Мережа стартап-шкіл допоможе студентам і науковцям у тестуванні наукових проєктів, комерціалізації наукового результату, пошуку та залученню інвесторів, наданні фінансової підтримки на початковому етапі розвитку стартапу. Іншими словами - пройти шлях від ідеї до стартапу", - додав Лісовий.