МОН затвердило оновлену програму шкільного предмета "Захист України"

Про це повідомило МОН.

Навчальна програма "Захист України" для 10–11 класів, яка отримала гриф "Рекомендовано", передбачає єдиний курс для всіх учнів. Серед її особливостей є здобуття навичок стрілецької підготовки, такмеду й орієнтування на місцевості.

У відомстві розповіли про програму навчання в межах "Захисту України":

учні 10 класів здобувать знання з основ національної безпеки, управління й планування, озброєння та військової техніки;

11-класники вивчатимуть розвиток військових технологій, інформаційну війну, а також захист цивільного населення.

"Тепер щомісяця школярам проводитимуть навчальний день для глибшого занурення в обладнаних осередках із сучасним обладнанням — симуляторами дронів, стрілецькими тренажерами. А найголовніше — підготовленими викладачами", - додають у МОН.