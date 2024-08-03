Понад 69 тис. вступників на бакалаврат отримали рекомендації на бюджет, - МОН

Про це повідомило Міністерство освіти та науки.

У МОН зазначили, якщо абітурієнт потрапив на бюджет, то навпроти однієї з поданих заяв статус зміниться на "Рекомендовано (бюджет)".

Така рекомендація надається лише на одне бюджетне місце й лише за однією заявою, - додали у відомстві. Для того, щоб успішно бути зарахованими на бюджет, абітурієнтам потрібно до 18:00 8 серпня:

підтвердити вибір місця навчання онлайн в електронному кабінеті або ж особисто у закладі освіти;

виконати вимоги до зарахування (онлайн чи офлайн надати копії потрібних документів);

укласти договір про навчання між закладом освіти і вступником.

Якщо ж вступник не пройшов на бюджет, то він автоматично бере участь у конкурсі на контракт. У такому разі його заяви матимуть статус "Допущено до конкурсу".

"Також цьогоріч вступники на контракт мають можливість отримати фінансову допомогу від держави, тобто грант на навчання. Такий грант частково покриватиме вартість вашого навчання щорічно. Щоб податися на грант, з 5 вересня до 31 жовтня подайте заяву в кабінеті вступника", - додали у МОН.

Про грант на навчання

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті. Кошти надходитимуть через Дію.

"Разом із МОН впроваджуємо принцип "Гроші ходять за студентом" - уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту. Це революційний крок для української системи вищої освіти. Цього року вступники вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті - від 15 тис. гривень і більше щорічно протягом навчання", - написав Федоров.