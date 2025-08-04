Цьогоріч в Україні 80% вступників на аспірантуру – чоловіки, – голова освітнього комітету ВР Бабак

Про це повідомив голова освітнього комітету ВР Сергій Бабак.

За його словами, цьогорічні результати вступної кампанії до аспірантури та магістратури загалом виявилися позитивними. Серед вступників до аспірантури переважають чоловіки — їх 80%, і така ж частка серед тих, хто не з’явився на тестування (що в середньому становить 20,4% від загальної кількості). У магістратуру ж вступників чоловіків і жінок майже порівну (жінок 48,2%), а відсоток неявки на тест — 16,3%.

Вступники складали тести з загальної навчальної компетентності, іноземної мови та іспит за спеціальністю. Поріг із загальної компетентності не подолали лише 6 вступників в аспірантуру (з понад 13 тис.) і 79 у магістратуру (з понад 93 тис.). Високі бали (150–200) отримали 65,3% усіх учасників.

З іноземної мови ситуація складніша: поріг в аспірантуру не подолали 2,7% вступників (переважно чоловіки), а в магістратуру — 4,87%, причому розподіл між чоловіками та жінками був рівний. Високі бали з іноземної мови отримали 39,8% вступників в аспірантуру та 29,3% у магістратуру.