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Цьогоріч в Україні 80% вступників на аспірантуру – чоловіки, – голова освітнього комітету ВР Бабак

Юлія Юліна
4 серпня, 2025 понедiлок
18:18
освіта Львівський медуніверситет

Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру – чоловіки. Серед тих, хто вступав на магістратуру, чоловіків і жінок майже порівну

Зміст

Про це повідомив голова освітнього комітету ВР Сергій Бабак.

За його словами, цьогорічні результати вступної кампанії до аспірантури та магістратури загалом виявилися позитивними. Серед вступників до аспірантури переважають чоловіки — їх 80%, і така ж частка серед тих, хто не з’явився на тестування (що в середньому становить 20,4% від загальної кількості). У магістратуру ж вступників чоловіків і жінок майже порівну (жінок 48,2%), а відсоток неявки на тест — 16,3%.

Вступники складали тести з загальної навчальної компетентності, іноземної мови та іспит за спеціальністю. Поріг із загальної компетентності не подолали лише 6 вступників в аспірантуру (з понад 13 тис.) і 79 у магістратуру (з понад 93 тис.). Високі бали (150–200) отримали 65,3% усіх учасників.

З іноземної мови ситуація складніша: поріг в аспірантуру не подолали 2,7% вступників (переважно чоловіки), а в магістратуру — 4,87%, причому розподіл між чоловіками та жінками був рівний. Високі бали з іноземної мови отримали 39,8% вступників в аспірантуру та 29,3% у магістратуру.

  • З 2024 року вступити в аспірантуру на контракт можна лише на заочну та вечірню форми навчання й це не дає права на відстрочку від мобілізації. Таке рішення було ухвалено з огляду на велику кількість чоловіків призовного віку, які виявили бажання навчатися в аспірантурі після 2022 року.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
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