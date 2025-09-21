У 4 класі ЗНО проводитися не буде, лише ДПА для оцінки рівня знань

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Будь-яка сучасна система освіти передбачає підсумкове оцінювання на кожному етапі навчання: після початкової школи (4 клас), після базової (9 клас) і після старшої (11/12 клас). Це звичайна практика у світі – перевірити, чого досягли діти на певному етапі навчання, і чи потрібно державі або школам щось змінювати в програмах", - пояснив Бабак.

Він підкреслив, що в Україні ДПА проводилася завжди, за винятком періодів пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення. У 2020 році було прийнято Закон "Про повну загальну середню освіту", який закріпив проведення ДПА у 4, 9 і 11 класах. Для випускників 11-х класів атестація мала відбуватися у формі ЗНО, що дозволяло одночасно видати атестат та зарахувати результати для вступу до вищих навчальних закладів.

"Закон також дозволив за потреби проводити ДПА у 9 класі у формі ЗНО, адже після 9 класу багато дітей вступають у заклади професійної освіти, а для цього чесна й зрозуміла система професійної орієнтації теж важлива. Згідно з законом, ДПА після 4 класу може бути в будь-якій формі, про ЗНО там ані слова немає", - зауважив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Вплив COVID-19 та повномасштабного вторгнення

Бабак додав, що з часів пандемії COVID-19, а згодом і повномасштабного вторгнення Верховна Рада щороку ухвалює тимчасове рішення: ДПА скасовується, а ЗНО замінюється на Національний мультипредметний тест (НМТ).

За його словами, це дозволило спростити процедури і зменшити безпекові ризики для дітей, але "водночас держава перестала отримувати повну картину якості освіти на всіх етапах навчання".

"І тут ми повертаємося до потреби проводити ДПА. Без атестації держава не бачить реального зрізу результатів навчання і не може ефективно планувати зміни, наприклад, в освітніх програмах. Для прикладу, я іноді чую безпідставні закиди, що НУШ в початковій школі не досягає очікуваних результатів. Чому безпідставні? Тому що жодної доказової бази не існує, окрім субʼєктивної оцінки, тому що жодного разу не проводилась підсумкова атестація за останні 5 років", - пояснив Бабак.

За його словами, підсумкові іспити важливі не лише для держави, яка отримує реальну картину якості освіти, а й для вчителів та батьків. Вони допомагають вчасно виявити прогалини у навчанні та коригувати програми.

"Що важливо зазначити в контексті публічних новин цього тижня. У 4 класі ЗНО проводитися не буде. Планується тільки державна підсумкова атестація. Яка ні на що не впливатиме! Це виключно моніторингове дослідження! І ще раз. Мова йде не про нововведення, а про відновлення практики, яка існувала завжди. Завдання ДПА – не лякати дітей і батьків, а дати чесну оцінку рівня знань і зробити систему освіти справедливішою і якіснішою для всіх. Вчасно відреагувати та покращити якість, де це необхідно", - підсумував Бабак.