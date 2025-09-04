Українські університети запровадили додатковий вступ для громадян, які закінчили коледжі чи школи Польщі

Про це йдеться на сайті відомства.

Можливість подати заявки на вступ для українців з результатами польського іспиту вже відкрита: терміни прийому визначаються закладами вищої освіти, а зарахування проводиться не пізніше 20 жовтня.

"Це стосується громадян України, що закінчили польський ліцей/технікум і мають дійсний сертифікат матури (egzamin maturalny). Відтепер українські вступники можуть подавати заяви з результатами матури — за умови, що у рік вступу складено щонайменше чотири предмети матурального іспиту, обовʼязково польська мова та математика та ще два предмети на вибір", – пояснює МОН.

Акцентовано: додатковий вступ можливий лише на контрактну основу, проте з ймовірністю отримати освітній грант.

"Ми вiдкрили додатковий вступ для старшокласникiв, якi закiнчили навчальний рiк у Польщi i склали iспит матура. Українськi ЗВО вiдтепер зможуть приймати результати матури як пiдстави для зарахування на навчання. Таким чином, пiсля змiни умов вступу iноземцiв до польських унiверситетiв ми пропонуємо українцям альтернативу — без втрати часу та можливостей", – заявив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.