Уперше за час масштабної війни: національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила про приймання анкет

Про це повідомляє пресслужба Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україні відзначать найкращого вчителя — щорічна національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила про початок збору анкет! Головний переможець отримає 1 млн грн для власного освітнього проєкту та вирушить у подорож на Світову премію Global Teacher Prize.

Два останні роки від початку повномасштабного вторгнення Росії премія не обирала найкращого вчителя країни, зосередившись на документуванні історій вчительства воєнного часу. Проте цьогоріч Global Teacher Prize Ukraine повертається до формату професійної відзнаки найкращого вчителя. Також відзначать педагогів у кількох окремих номінаціях, як от молодий учитель, учитель-новатор, вибір українців та інших.

Організатор премії, громадська спілка "Освіторія", зокрема шукає педагогів, які зробили видатний внесок у професію, учнів і суспільство, чия професійна майстерність потребує гідного визнання.

"Робота вчителя зараз вимагає не лише професійності, а й глибокої емпатії, сили духу та відданості. Українські вчителі не раз показали, що якими б страшними й складними не були реалії, вони не злякаються і не покинуть своєї роботи. І як справжні професіонали, вони не просто "справляються", вони творять дива, щодня стаючи опорою для наших дітей. Global Teacher Prize Ukraine — це визнання їх невтомної праці, витримки та майстерності. Ми вшановуємо тих, хто виховує наступне покоління українців та українок, бо від того, який фундамент із цінностей та сенсів буде закладено у школах, залежатиме майбутнє нашої країни", - говорить голова спілки "Освіторія" й засновниця премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин.

Збір анкет триває до 8 липня на сайті Global Teacher Prize Ukraine. Заповнити заявку може сам учитель або його можуть номінувати друзі, колеги, учні чи їхні батьки – обмежень немає. Головного переможця визначатимуть кілька експертних груп у чотири етапи, а його ім'я стане відомим під час церемонії нагородження 5 жовтня.

Генеральним медіапартнером Global Teacher Prize Ukraine традиційно стала група 1+1 media. Інформаційний партнер премії — платформа кіно та телебачення Київстар ТБ.

Довідково. Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів-агентів освітніх змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію ініційовано у 2017 році ГС «Освіторія» після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation, засновниками світової премії Global Teacher Prize.

"Освіторія" - неприбуткова громадська спілка, яка з 2013 року допомагає реформувати та розвивати освіту в Україні. Засновник Global Teacher Prize Ukraine.