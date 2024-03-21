Рада у першому читанні підтримала законопроєкт щодо реформи фінансування вищої освіти

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

"Прийнятий законопроєкт змінює всю систему державного замовлення. Важливо, що кількість грошей на підготовку фахівців не змінюється. Однак держава буде замовляти ті професії, в яких вона або платить повністю заробітну плату, наприклад, учителі, медики, або є монополістом у наданні робочих місць, наприклад, "Укрзалізниця", атомна енергетика тощо", - розповів голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Таким чином, за його словами, державне замовлення переорієнтується на потреби держави.

"Третя група - це спеціальності, що потрібні для національної безпеки та оборони, або дефіцитні напрямки, як, приміром, специфічні інженерні спеціальності, українознавство та схожі малопомітні речі, що є насправді фундаментальні для держави. Тобто держзамовлення переорієнтується на потреби держави", - сказав нардеп.

Натомість на тих фахівців, яких на ринку праці зараз забагато, державне замовлення буде зменшено.

Куди спрямують зекономлені гроші

Також за його словами, бюджетні кошти, які звільняться через такі зміни, пропонується спрямувати на гранти обдарованим дітям.

"Якщо дитина, закінчуючи школу, здає ЗНО або НМТ на високий бал, то вона отримає певну кількість грошей. Наразі сума обговорюється в Кабміні, але її точно вистачить для того, щоби вступити в більшість закладів вищої освіти України на будь-яку спеціальність. Ті, хто набрав меншу кількість балів, отримають менше коштів. Ми зараз ще обговорюємо цей механізм. Така система грантів охопить набагато більше людей, ніж та кількість, що зараз охоплена держзамовленням", - розповів глава комітету.

Працевлаштування бюджетників

Також ця реформа, на думку Ради, має розв’язати проблему із працевлаштуванням студентів-бюджетників.

"Наприклад, ми замовляємо щороку близько 12,5 тис. учителів за держзамовленням, проте до професії доходять лише 18-19% із них. Це трагедія, бо держава витрачає шалені гроші на підготовку в таких масштабах. Тому ми хочемо дати гарантоване робоче місце після закінчення ЗВО тим дітям, які навчатимуться на держзамовленні. Важливо, щоб уже після другого курсу студенти розуміли, що вони продовжують навчатися на бюджеті, держава їм дає стипендію в розмірі мінімальної зарплати, щоб діти не думали про додатковий заробіток, а сконцентрувалися на професії", - зазначив нардеп.