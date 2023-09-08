Безплатна освіта в обмін на військову службу: Раді пропонують внести зміни до закону про мобілізацію
До Ради внесли законопроєкт про внесення змін до закону про мобілізацію. Метою документа є стимулювання студентів до добровільного проходження військової служби
Автором законодавчої ініціативи є нардеп від "Слуги Народу" Георгій Мазурашу.
Проєкт закону передбачає, що громадяни, які здобувають професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіту на контрактній основі, можуть за власним бажанням погоджуватися на призов на військову службу. У такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти безплатно.
На думку Мазурашу, така ініціатива є додатковим стимулом для громадян ставати на захист Батьківщини.
Нині законопроєкт перебуває на розгляді профільного комітету.
Що відомо про мобілізацію в Україні
17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.
23 серпня до Ради внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів. При цьому стаж роботи такої людини має бути понад 10 років.
26 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Водночас, за словами нардепа Веніславського, мобілізація в Україні триває у плановому режимі, передумов для її посилення немає.
Нардеп Олександр Дубінський зареєстрував законопроєкт про мобілізацію депутатів. Він уважає, що народні обранці не повинні мати відстрочку.
Також відомо, що з 1 жовтня українські жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку.
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