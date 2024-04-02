Уряд дозволив студентам виїжджати з України: перелік умов
Уряд ухвалив постанову, якою дозволив студентам виїжджати за кордон. Очікується, що це рішення посприяє інтеграції України в європейський простір вищої освіти
Про це 2 квітня повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки.
"Відтепер академічна мобільність до закладів вищої освіти за кордоном за спеціальних умов доступна і для студентів-чоловіків", - ідеться у повідомленні.
Щоб перетнути кордон для участі в програмі академічної мобільності студенти-чоловіки мають:
- бути віком від 18 до 22 років;
- не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
- навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;
- здобувати освітній ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);
- стати учасником академічної мобільності строком на 1 семестр.
Перелік документів, необхідних для виїзду за кордон:
- е-квиток студента;
- направлення від вишу;
- засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
- військово-довідковий документ від ТЦК.
При цьому жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.
"Це рішення посприяє інтеграції України в європейський простір вищої освіти, відновить можливість усім студентам брати участь у програмах академічної мобільності, що дасть змогу здобувати нові знання і досвід", - зазначили у відомстві.
- У вересні 2023 року Кабмін дозволив виїзд за кордон студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями та потребують практики за межами країни.
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