Уряд дозволив студентам виїжджати з України: перелік умов

Про це 2 квітня повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки.

"Відтепер академічна мобільність до закладів вищої освіти за кордоном за спеціальних умов доступна і для студентів-чоловіків", - ідеться у повідомленні.



Щоб перетнути кордон для участі в програмі академічної мобільності студенти-чоловіки мають:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;

здобувати освітній ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

стати учасником академічної мобільності строком на 1 семестр.

Перелік документів, необхідних для виїзду за кордон:

е-квиток студента;

направлення від вишу;

засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК.

При цьому жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.

"Це рішення посприяє інтеграції України в європейський простір вищої освіти, відновить можливість усім студентам брати участь у програмах академічної мобільності, що дасть змогу здобувати нові знання і досвід", - зазначили у відомстві.