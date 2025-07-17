Зупинити дистанційне навчання зараз неможливо, - проректорка ХНУ ім. Каразіна Гриневич

Про це в етері Еспресо заявила проректорка Харківського національного університету ім. Каразіна, міністерка освіти та науки України у 2016-2019 рр. Лілія Гриневич.

"Коли я дізналась, що в нас планують скасовувати дистанційне навчання, то подумала, що це неправильно зрозуміли та вирвали з контексту. Оскільки зараз просто неможливо зупинити дистанційне навчання. Під час війни у нас понад 390 тис. дітей навчаються у прифронтових населених пунктах. В нас є частина дітей, які знаходяться за кордоном і навчаються в Україні. Зокрема, понад 364 тис. дітей. Також в нас понад 42 тис. дітей на тимчасово окупованих територіях, які теж навчаються дистанційно. Тому неможливо сьогодні в жодному разі зупинити дистанційну освіту", - пояснила Гриневич.

За її словами, хоча процес переходу всіх навчальних закладів в Україні на очне навчання сьогодні неможливий, потрібно працювати над тим, щоб таке навчання можна було відновити якомога швидше за позитивних безпекових умов.

"Потім Михайло Федоров пояснив свої слова, і в першу чергу мова йде на предмет скасовування наказу, який мав би вступити з вересня цього року про те, що максимальну кількість дітей перевести на очну або змішану форму навчання. Хочу сказати, що нам дійсно потрібно прагнути, щоб наші діти там, де дозволяють безпекові умови, вчились тільки очно. Оскільки через довготривалу дистанційну освіту ми маємо великі навчальні втрати", - додала вона.