Зустрічайте літо: дати початку та тривалість літніх канікул 2024 в українських школах

Вже майже минув навчальний рік, що наповнений боротьбою, тривогами та навчанням у надзвичайних умовах. В кожній області країни освітній процес відбувався особливо, різні формати навчання та різні виклики. Однак вже зовсім скоро всі учні підуть на літні канікули.

Коли останній дзвоник у 2024 році?

Дати проведення шкільних свят можуть варіюватися залежно від місцевих умов та безпекової ситуації. Директорам шкіл дозволено самостійно визначати ці дати та формат проведення свята останнього дзвоника, а також час, коли почнуться літні канули. Водночас обласні військові адміністрації (ОВА) надали свої рекомендації навчальним закладам.

Попри можливість встановлювати власні дати, у більшості шкіл України свято останнього дзвоника планують провести 31 травня.

Коли розпочнуться літні канікули у різних регіонах України?

Оскільки школи можуть самостійно обирати дату останнього дзвоника, відповідно і початок канікул буде дещо відрізнятись в деяких регіонах.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №782, навчальний рік у шкільних закладах традиційно розпочався 1 вересня 2023 року. Однак, його тривалість буде на місяць довшою, завершуючись 28 червня 2024 року. Тобто, згідно з рекомендацією МОН, літні канікули мають тривати з 29 червня до 31 серпня 2024 року.

З огляду на те, що в більшість навчальних закладів призначили дату останнього дзвоника на 31 травня, період до 28 червня 2024 року може бути використаний для атестації, компенсаторних занять з метою подолання освітніх втрат, а також інших заходів, що стосуються освітньої програми.

Більш точні дані щодо початку літніх канікул в різних регіонах дізнались "УП.Життя" від міських та обласних департаментів освіти.

Київ та область

Навчальний рік у Києві завершиться 31 травня, тоді ж радять проводити й останні дзвоники. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що немає потреби у зміні стандартних графіків навчання та канікул, адже освітні заклади працювали згідно з освітніми програмами та не зупиняли навчальний процес. Про це пише Освіта 24.

Однак, в окремих громадах Київської області свято останнього дзвоника все ж може буде проведено до 7 або навіть 14 червня. Перший літній місяць можуть використовувати для відпрацювання пропущеного матеріалу. Протягом червня можуть проводитися додаткові уроки для учнів 1-10 класів, а також безпекові тренінги з тактичної медицини та інші заходи.

Луцьк

Цього року учні 533 шкіл у Волинській області будуть насолоджуватись літніми канікулами із 1 червня до 31 серпня.

Житомир

Останні дзвоники у більшості шкіл Житомирської області проведуть 31 травня. Однак до 28 червня у школах може проходити атестація та заняття, які допоможуть подолати освітні втрати протягом року.

Львів

Значна частина львівських навчальних закладів прийняла рішення про те, що діти підуть на літні канікули у період із 1 по 10 червня. Однак, деякі школи зроблять це пізніше і навчальний процес триватиме до 17 червня. Учні будуть відпочивати до 31 серпня.

Вінниця

У навчальних закладах Вінницької області шкільний рік переважно завершиться 31 травня. Протягом червня можливі додаткові заняття та проведення консультацій, а літні канікули триватимуть до кінця серпня.

Полтава

Дата початку літніх канікул у Полтавській області дещо відрізняється. Переважна більшість громад – 37, закінчать навчання та підуть на канікули вже з 1 червня. Однак, 15 громад підуть на канікули з 3 червня, п'ять – з 31 травня, а школярі однієї з громад підуть на відпочинок вже 7 червня.

Одеса

Другий семестр 2024 року для освітніх закладів Одеської територіальної громади завершиться 30 травня, що відповідає 175 навчальним дням на рік, як передбачено законом про освіту.

Кропивницький

Навчальний рік для більшості освітніх закладів Кіровоградської області завершиться 30-31 травня (363 шкіл). Останній навчальний день у 69 закладах освіти припаде на період 5-12 червня, а у двох приватних закладах – на 28 червня.

Івано-Франківськ

Більшість учнів Івано-Франківська завершують навчальний рік 7 червня та розпочнуть літні канікули 10 червня. Деякі заклади освіти завершать навчальний рік 31 травня, а офіційно канікули розпочнуться 3 червня. Всі учні міста відпочиватимуть до 31 серпня.

Чернівці

Переважна більшість, а саме, 336 освітніх закладів Чернівецької області, розпочнуть канікули у період з 30 травня до 10 червня. Учні будуть відпочивати влітку до кінця серпня.

Свідоцтва про закінчення загальної середньої освіти випускники чернівецьких шкіл отримають в період із 21-29 червня.

Хмельницький

Хмельницька громада прийняла рішення про те, що навчальний рік завершиться 31 травня, тоді й відбудуться останні дзвоники для учнів.

За інформацією Департаменту освіти та науки міської ради, в школах громади немає потреби в продовженні навчання у червні, оскільки вони забезпечили 35 тижнів навчання до кінця травня.

Черкаси

Учні Черкаських шкіл закінчать навчання 30 травня, а наступного дня, 31 травня, відбудеться свято останнього дзвоника. Літні канікули для дітей триватимуть до 31 серпня.

Миколаїв

Початок літніх канікул у Миколаєві та Миколаївській області запланований на червень. Останні дзвоники пролунають 31 травня, а подекуди й 28 травня.

Канікули для учнів триватимуть з середини червня до 1 вересня 2024 року.

Рівне

У Рівному цього року учні завершать навчання 31 травня, а наступного дня, 1 червня, розпочнуться літні канікули.

Дніпро

Початок літніх канікул для школярів Дніпра припаде на 1 червня. Враховуючи підготовку одинадцятикласників до НМТ, навчання для них триватиме трошки довше. У зв’язку з відсутністю тривалих блекаутів чи карантинних обмежень у місті, навчання в червні не будуть продовжувати, повідомляють у Дніпровській міській раді.

Запоріжжя

У Запоріжжі освітній рік мають закінчити 1 липня. Протягом червня в навчальних закладах ще будуть проходити уроки та консультаційні заняття. Таке рішення прийнято через дистанційні уроки та часті повітряні тривоги, що завадило виконати всі програмні вимоги у звичному режимі.

Харків

Учні у Харкові завершують навчальний рік наприкінці травня. Хоча літні канікули будуть до 1 вересня, протягом серпня у навчальних закладах проводитимуть додаткові заняття для учнів, щоб перекрити всі освітні втрати. На цих заняттях діти зможуть повторити матеріал, вивчений протягом учбового року.

Закарпаття

Більшість шкіл Закарпаття закінчать навчальний рік 31 травня. У червні навчання не буде продовжуватися, оскільки не було перешкод, які б змусили відкладати проведення уроків.

Чернігів

У більшості навчальних закладів Чернігівської області учні закінчать навчання 30 або 31 травня. Однак дві громади - Мінська та Сосницька, закінчать навчальний рік до 7 червня.