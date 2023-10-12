Освячував техніку ворога: священнику УПЦ (МП) оголосили підозру в запереченні агресії РФ

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, наприкінці липня 2022 року в окупованому смт Дворічна Куп'янського району Харківщини місцеві представники УПЦ (МП) провели публічний релігійний захід з приводу "Дня Хрещення Русі". Під час заходу протоієрей московського патріархату благословляв російських окупантів і освячував їхню військову техніку.

При цьому священник УПЦ (МП) наказав своїм поплічникам знімати його дії на камеру для подальшого поширення на проросійських медіаресурсах.

Під час звільнення Харківщини українськими військовими посіпака загарбників разом із сім'єю втік до РФ, де отримав посаду настоятеля однієї з російських церков.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.