"Оточення України відбувається системно": росіяни не підходять до кордонів, а облаштовуються там, - екснардеп

Про це він заявив у програмі "Говорить Великий Львів".



"Інформація, яка аналізується, є двояка. Росіяни зараз підходять до наших кордонів впродовж цього року не на тимчасовій основі, а вони там постійно облаштовуються. Для офіцерів будується постійне житло, будуються нові казарми. Оточення України відбувається системно. Проблема в тому, що всі ігнорували нову реальність, коли Росія почала відроджувати СРСР 2.0", - сказав екснардеп.



На його думку, про це вже говорили останні 5, 7, 10 років.



"На це ніхто не звертав уваги, а це є вже реальність. Є військові клешні націлені і це вселяє тривогу стратегічну, тому що мова не про те, що станеться у найближчі 2 місяці. Мова про те, як ми будемо розбудовувати нашу збройну організацію в наступні роки, щоб забезпечити паритет сил. Треба думати, як ми будемо самотужки, очевидно, відбивати агресію яка є неминучою", - підсумував Михальчишин.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі влада не бачить загрози відкритого вторгнення Російської Федерації на українські території.