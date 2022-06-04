Отримав державну таємницю України від генерала СБУ: судитимуть російського шпигуна
В Україні судитимуть шпигуна з РФ, який отримував від генерала СБУ дані про держбезпеку й охорону правопорядку в країні
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
У 2019 році чоловік виконував завдання ФСБ РФ і запропонував генерал-майору СБУ збирати й передавати Росії державну таємницю України, відому йому у зв'язку з роботою. У серпні 2019 року шпигун отримав відомості в галузі державної безпеки та охорони правопорядку.
Підозрюваний перебуває не в Україні й оголошений у розшук. Обвинувальний акт скерували до суду за фактом шпигунства (ч. 1 ст. 114 КК України).
- 3 червня СБУ затримала агента ФСБ, який збирав дані про потенційні цілі для російських обстрілів РФ і запросив у "кураторів" зброю.
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