Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.

Зрадника затримали під час фільмування одного з військових об’єктів. Ним виявився колишній працівник органів виконавчої влади та "шанувальник" забороненої "Партії Шарія".

"Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв'язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зловмисник запросив у ФСБ пістолети з глушником та прицілами, набої з магазинами, гранати із запалами та протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.

У СБУ перевіряють причетність зрадника до планування терактів в Україні. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

ДБР заочно оголосило підозру в держзраді депутату Херсонської обларади й "очільнику" окупаційної митниці області.

24 травня прокуратура заочно повідомила про підозру в держзраді "заступнику" псевдомера Маріуполя.

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