Збирав дані про потенційні цілі для обстрілів РФ і запросив у "кураторів" зброю: СБУ затримала агента ФСБ
Агент РФ здавав місце знаходження силових структур, військових частин та адмінбудівель. Крім того, запросив у ФСБ зброю. Зловмиснику повідомили про підозру в держзраді та перевіряють причетність до планування терактів
Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.
Зрадника затримали під час фільмування одного з військових об’єктів. Ним виявився колишній працівник органів виконавчої влади та "шанувальник" забороненої "Партії Шарія".
"Російські спецслужби регулярно підтримували з ним зв'язок. Їх цікавили координати не лише підрозділів силових структур і військових частин, а й адмінбудівель органів державної влади", – йдеться в повідомленні.
Крім того, зловмисник запросив у ФСБ пістолети з глушником та прицілами, набої з магазинами, гранати із запалами та протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами.
У СБУ перевіряють причетність зрадника до планування терактів в Україні. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
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