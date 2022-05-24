Прокуратура заочно повідомила про підозру в держзраді "заступнику" псевдомера Маріуполя
Керівник Донецької обласної прокуратури заочно повідомив про підозру депутату Маріупольської міської ради у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook.
За даними слідства, депутат міської ради добровільно погодився на роботу з росіянами і зайняв посаду "заступника голови адміністрації м. Маріуполя".
Він відповідає за виплати заробітних плат, фінансові розрахунки, закупівлі товарів та послуг, координуючи свою діяльність з так званим казначейством "ДНР". Чоловік також вербує мешканців долучатися до формування окупаційної влади.
- Росіяни у Маріуполі призначили "заступником" псевдомера місцевого депутата від ОПЗЖ Вадима Істратова.
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