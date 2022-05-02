У Маріуполі черговий депутат ОПЗЖ перейшов на бік росіян - став заступником псевдомера, - радник міського голови

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За свою зраду депутат отримав псевдопосаду в окупаційній адміністрації, яку намагаються організувати у місті росіяни.

"Істратов Вадим Анатолійович. Призначено керівником / заступником Іващенка (псевдомер міста, - ред.) по фінансово-бюджетним питанням. Самостійно перейшов до співпраці з окупантами, що для фракції ОПЗЖ скоріше правило, ніж виняток", - наголосив Андрющенко.

4 квітня у Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка.

У Маріуполі депутати від ОПЗЖ допомагали окупантам зірвати евакуацію населення.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив місцевих депутатів від ОПЗЖ у смертях мирних мешканців, адже ті корегували російський вогонь, унаслідок чого було знищено всі евакуаційні автобуси в місті.