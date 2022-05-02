У Маріуполі черговий депутат ОПЗЖ перейшов на бік росіян - став заступником псевдомера, - радник міського голови
Росіяни у Маріуполі призначили заступником псевдомера місцевого депутата від ОПЗЖ Вадима Істратова
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
За свою зраду депутат отримав псевдопосаду в окупаційній адміністрації, яку намагаються організувати у місті росіяни.
"Істратов Вадим Анатолійович. Призначено керівником / заступником Іващенка (псевдомер міста, - ред.) по фінансово-бюджетним питанням. Самостійно перейшов до співпраці з окупантами, що для фракції ОПЗЖ скоріше правило, ніж виняток", - наголосив Андрющенко.
- 4 квітня у Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка.
- У Маріуполі депутати від ОПЗЖ допомагали окупантам зірвати евакуацію населення.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив місцевих депутатів від ОПЗЖ у смертях мирних мешканців, адже ті корегували російський вогонь, унаслідок чого було знищено всі евакуаційні автобуси в місті.
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