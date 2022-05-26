"Очолив" митницю області й агітував співробітників до співпраці з РФ: на Херсонщині депутату облради повідомили про підозру
ДБР заочно оголосило підозру в держзраді депутату Херсонської обларади й "очільнику" окупаційної митниці області
Про це повідомило ДБР у телеграмі.
"Депутату Херсонської обласної ради повідомлено про підозру у держзраді (заочно). Зрадник добровільно зайняв посаду "головного митника області" окупаційної влади", - зазначили у відомстві.
Після тимчасової окупації Херсона чоловік став активно співпрацювати з РФ. За власної ініціативи від очолив окупаційну "Херсонскую таможню". Крім того, колаборант агітував співробітників Херсонської митниці, які були в місті й області, перейти на бік ворога.
За вказівкою кураторів він "наказав" продовжити митне оформлення товарів під його керівництвом у незаконній організації. Цей злочин є особливо тяжким.
- 24 травня прокуратура заочно повідомила про підозру в держзраді "заступнику" псевдомера Маріуполя.
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