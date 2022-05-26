Про це повідомило ДБР у телеграмі.

"Депутату Херсонської обласної ради повідомлено про підозру у держзраді (заочно). Зрадник добровільно зайняв посаду "головного митника області" окупаційної влади", - зазначили у відомстві.

Після тимчасової окупації Херсона чоловік став активно співпрацювати з РФ. За власної ініціативи від очолив окупаційну "Херсонскую таможню". Крім того, колаборант агітував співробітників Херсонської митниці, які були в місті й області, перейти на бік ворога.

За вказівкою кураторів він "наказав" продовжити митне оформлення товарів під його керівництвом у незаконній організації. Цей злочин є особливо тяжким.

24 травня прокуратура заочно повідомила про підозру в держзраді "заступнику" псевдомера Маріуполя.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb