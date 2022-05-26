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Головна Кримінал "Очолив" митницю області й агітував співробітників до співпраці з РФ: на Херсонщині депутату облради повідомили про підозру

"Очолив" митницю області й агітував співробітників до співпраці з РФ: на Херсонщині депутату облради повідомили про підозру

26 травня, 2022 четвер
09:21
Кримінал ДБР

ДБР заочно оголосило підозру в держзраді депутату Херсонської обларади й "очільнику" окупаційної митниці області

Про це повідомило ДБР у телеграмі.

"Депутату Херсонської обласної ради повідомлено про підозру у держзраді (заочно). Зрадник добровільно зайняв посаду "головного митника області" окупаційної влади", - зазначили у відомстві.

Після тимчасової окупації Херсона чоловік став активно співпрацювати з РФ. За власної ініціативи від очолив окупаційну "Херсонскую таможню". Крім того, колаборант агітував співробітників  Херсонської митниці, які були в місті й області, перейти на бік ворога. 

За вказівкою кураторів він "наказав" продовжити митне оформлення товарів під його керівництвом у незаконній організації. Цей злочин є особливо тяжким.

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митниця
Херсонщина
війна з Росією
окупанти
підозра
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