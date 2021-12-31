Ожеледь, туман, загроза лавин у горах: рятувальники попереджають про складні погодні умови по всій Україні

Про це повідомляє сайт ДСНС.



"На дорогах країни ожеледиця, вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 метрів, у північних та центральних областях місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.



У Києві та Київській області 31 грудня також спостерігається ожеледиця, місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).



Крім того, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та у горах Львівської області спостерігатиметься значна снiголавинна небезпека (ІІІ рiвень).



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