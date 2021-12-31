Ожеледь, туман, загроза лавин у горах: рятувальники попереджають про складні погодні умови по всій Україні
У п'ятницю, 31 грудня, по всій території України спостерігатиметься ускладнення погодних умов
Про це повідомляє сайт ДСНС.
"На дорогах країни ожеледиця, вночі та вранці у східних та західних областях туман, видимість 200-500 метрів, у північних та центральних областях місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
У Києві та Київській області 31 грудня також спостерігається ожеледиця, місцями ожеледь (I рівень небезпечності, жовтий).
Крім того, на високогiр'ї східної частини Закарпатської області та у горах Львівської області спостерігатиметься значна снiголавинна небезпека (ІІІ рiвень).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.42
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе