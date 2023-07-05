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ПА ОБСЄ закликала Росію негайно вивести війська з окупованих регіонів Грузії

5 липня, 2023 середа
12:24
Світ грузія

Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі закликала РФ негайно і беззастережно вивести свої військові сили з окупованих регіонів Грузії

Про це повідомляє грузинський "Перший канал".

Зазначається, що ПА ОБСЄ ухвалила декларацію, в якій висловлює глибоку занепокоєність у зв'язку з окупацією частини території Грузії Росією з 2008 року та закликає РФ негайно вивести війська з окупованих регіонів країни. 

У заяві також засудили погіршення гуманітарної ситуації та ситуації з правами людини в окупованих РФ регіонах Грузії, Абхазії та Цхінвалі, внаслідок порушень основних свобод і прав людини, а також різних форм етнічної дискримінації. У документі, зокрема, засудили політику русифікації: демонтаж та заміну на російські грузинських вивісок на пам'ятках культурної спадщини в обох регіонах.

У декларації наголосили на необхідності повного припинення вогню зі сторони Росії. Угоду про це за посередництва ЄС було украдено ще 12 серпня 2008 року. Також ПА ОБСЄ закликає до безпечного повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців у свої домівки та наголошує на необхідності конструктивної участі Росії в Міжнародній женевській конференції, виконання рішень Європейського суду з прав людини та Міжнародного кримінального суду від січня 2021 року.

  • 23 березня одна з лідерів опозиції Грузії Ніно Бурджанадзе заявила, що перемога України у війні відкриє шлях до звільнення окупованих Росією Абхазії та Південної Осетії.

Росія
Грузія
ОБСЄ
російська армія
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