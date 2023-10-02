Падіння шляхопроводу на Шулявці в Києві: прокуратура розслідує порушення правил безпеки під час реконструкції
Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою на об'єкті будівництва шляхопроводу в Києві
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Йдеться про Дегтярівський шляхопровід, який завалився минулої суботи.
"За даними слідства, 30 вересня на об'єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок. Близько 16:20 при встановленні сьомої балки вона втратила рівновагу, зламалась посередині та впала на сусідню конструкцію. Після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їхнє падіння на проїжджу частину", – розповіли в прокуратурі.
Загиблих і постраждалих унаслідок інциденту немає.
Слідство провело огляд місця події, опитало працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та Київавтодор.
"У межах провадження будуть призначені експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій", - зазначили у прокуратурі.
- У Києві в аварійному стані також перебувають міст Патона та міст метро.
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