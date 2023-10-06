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Пакистан просить нелегальних мігрантів залишити країну до листопада, інакше на них чекатиме депортація

6 жовтня, 2023 п'ятниця
09:56
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Тимчасовий міністр внутрішніх справ Пакистану Сарфраз Бугті оголосив, що до 1 листопада усі нелегальні мігранти в країні мають залишити Пакистан, інакше правоохоронні органи їх депортують

Про це повідомляє Dawn.

На пресконференції в Ісламабаді Бугті заявив, що на засіданні вищого комітету з Національного плану дій у Будинку прем’єр-міністра однією з головних тем були нелегальні мігранти, адже наразі в країні проживає 1,73 мільйона незареєстрованих нелегальних афганців.

"Найважливіше, що було вирішено, це те, що добробут і безпека пакистанця є найважливішими для нас над будь-якою країною чи її політикою. Перше прийняте рішення стосується наших нелегальних іммігрантів, які незаконно проживають у Пакистані. Ми дали їм крайній термін до 1 листопада, щоб добровільно повернутися до своїх країн, і якщо вони цього не зроблять, правоохоронні органи Пакистану їх депортують", - наголосив Бугті

В’їзд у Пакистан без паспорта чи візи після 1 листопада буде неможливий, а е-tazkiras (електронні афганські посвідчення особи) будуть прийматися з 10 по 31 жовтня, після чого застосовуватиметься лише паспортно-візова політика.

Також з 1 листопада спецгрупа, яка вже створена в МВС Пакистану, розпочне операцію проти незаконної власності та підприємств, що належать нелегальним мігрантам або які проводяться у співпраці з пакистанцями.

"Наші спецслужби знайдуть їх і  конфіскує це майно та бізнес. Пакистанці, причетні до цього сприяння, будуть засуджені згідно із законом", - наголосив Бугті.

Він додав, що буде розпочато масштабну боротьбу з незаконними посвідченнями особи та паспортами, для чого буде застосовуватись тестування ДНК для виявлення тих, хто має пакистанські ідентифікаційні картки, попри те, що вони не є пакистанцями. Влада запускає універсальний телефон довіри та вебпортал, щоб люди могли виступати як анонімні інформатори та надавати інформацію про нелегальні посвідчення особи, нелегальних іммігрантів та інші незаконні дії, такі як контрабанда та накопичення. За інформаторською схемою також будуть встановлені грошові винагороди. Бугті також розповів про створення контрольно-пропускних пунктів для боротьби з контрабандою та накопиченням, додавши, що суворі заходи також будуть вжиті проти наркотиків.

  • 29 вересня у двох пакистанських провінціях сталися вибухи біля поліцейського відділку та мечеті, де люди зібрались з нагоди дня народження пророка Мухаммеда.

Пакистан
мігранти
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