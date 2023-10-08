Палестинська ракета влучила у лікарню в Ашкелоні: є поранені

Подробиці наводить Ізраїльська рятувальна служба "Меган Давид Адом".

"Одна жінка віком близько 50 років тяжко поранена, 5 людей - легко", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначає новинний ТГ-канал з Ізраїлю Kodkod, ракета влучила безпосередньо у корпус лікарні.

Також під час останнього палестинського ракетного удару в Ашкелоні пострадждала синагога.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю понад 2 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) оголосила про мобілізацію резервістів та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Вперше за 50 років рішенням уряду в країні впроваджено режим воєнного стану.

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ з самого ранку активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

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За даними газети Jerusalem Post, ввечері у суботу, 7 жовтня 2023 року, кількість загиблих серед цивільних ізраїльтян зросла до 250 людей, понад 1500 отримали поранення.

При цьому кількість жертв продовжує зростати, оскільки Палестина не припиняє ракетних ударів по Ізраїлю.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

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