"Пали російське": рух "Жовта Стрічка" закликав партизанів до нової акції до Дня РФ
У четвер, 8 червня, рух "Жовта Стрічка" запускає нову акцію "Пали російське" до Дня РФ, аби привітати рашистів на українських землях
Про це інформує пресслужба.
"Після того, як рашисти підірвали Каховську ГЕС ми всі відчуваємо гнів та лють, яку ми можемо та повинні перевести в активні дії", - розповів у відео активіст Алекс.
Рух закликає до 12 червня Дня Росії палити їхні прапори, символи, газети, продукти: "Необхідно показати масовий протест".
Також активіст "Жовтої стрічки" звернувся до російських окупантів на території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України.
"Геноцид українського народу, репресії, екоцид, за які ви велично будете нести відповідальність у суді, нас не залякають. Бо ми будемо вільні, а ви - в Гаазі!" - наголосив Алекс.
Відео спалення надсилати необхідно на чат-бот "Разом".
- 29 травня в етері Еспресо заявила начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що українські Сили спротиву постійно передають російським окупаційним військам інструкції для того, щоб не йти у бій.
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