Сили спротиву постійно пропонують окупантам вчиняти диверсії, тікати або здаватися, - Гуменюк

Про це в етері Еспресо заявила начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Те, що переправили кадирівців на Арабатську стрілку - цілком ймовірно, через те, що там проводяться навчання свіжомобілізованих, яких треба стримувати. Вони можуть ще свіжим мозком можуть усвідомити, що не хочуть брати участь у "СВО" і можуть намагатися втекти звідти або вишукувати спосіб перейти під егіду міжнародного гуманітарного права або навіть вдаватися до певних диверсій, щоб виводити з ладу свої підрозділи. Такі інструкції через Сили спротиву підрозділи окупаційних військ час від часу отримують у вигляді листівок, інформаційних флаєрів", - розповіла вона.

Гуменюк додала, що Сили спротиву їх постачають навіть у такі віддалені точки, як Арабатська стрілка.

"Кадирівці там більше для стримування тих, хто готовий перейти до дій за цими схемами. Кадирівці - це такі загородзагони, які можуть стримувати рух основних підрозділів назад", - підсумувала речниця.