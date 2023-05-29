Сили спротиву постійно пропонують окупантам вчиняти диверсії, тікати або здаватися, - Гуменюк
Українські Сили спротиву постійно передають російським окупаційним військам інструкції для того, щоб не йти у бій
Про це в етері Еспресо заявила начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"Те, що переправили кадирівців на Арабатську стрілку - цілком ймовірно, через те, що там проводяться навчання свіжомобілізованих, яких треба стримувати. Вони можуть ще свіжим мозком можуть усвідомити, що не хочуть брати участь у "СВО" і можуть намагатися втекти звідти або вишукувати спосіб перейти під егіду міжнародного гуманітарного права або навіть вдаватися до певних диверсій, щоб виводити з ладу свої підрозділи. Такі інструкції через Сили спротиву підрозділи окупаційних військ час від часу отримують у вигляді листівок, інформаційних флаєрів", - розповіла вона.
Гуменюк додала, що Сили спротиву їх постачають навіть у такі віддалені точки, як Арабатська стрілка.
"Кадирівці там більше для стримування тих, хто готовий перейти до дій за цими схемами. Кадирівці - це такі загородзагони, які можуть стримувати рух основних підрозділів назад", - підсумувала речниця.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 40Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе