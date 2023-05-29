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Війна з Росією: хроніка
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Сили спротиву постійно пропонують окупантам вчиняти диверсії, тікати або здаватися, - Гуменюк

29 травня, 2023 понедiлок
16:10
Війна з Росією Наталія Гуменюк

Українські Сили спротиву постійно передають російським окупаційним військам інструкції для того, щоб не йти у бій

Про це в етері Еспресо заявила начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Те, що переправили кадирівців на Арабатську стрілку - цілком ймовірно, через те, що там проводяться навчання свіжомобілізованих, яких треба стримувати. Вони можуть ще свіжим мозком можуть усвідомити, що не хочуть брати участь у "СВО" і можуть намагатися втекти звідти або вишукувати спосіб перейти під егіду міжнародного гуманітарного права або навіть вдаватися до певних диверсій, щоб виводити з ладу свої підрозділи. Такі інструкції через Сили спротиву підрозділи окупаційних військ час від часу отримують у вигляді листівок, інформаційних флаєрів", - розповіла вона.

Гуменюк додала, що Сили спротиву їх постачають навіть у такі віддалені точки, як Арабатська стрілка.  

"Кадирівці там більше для стримування тих, хто готовий перейти до дій за цими схемами. Кадирівці - це такі загородзагони, які можуть стримувати рух основних підрозділів назад", - підсумувала речниця.

Крим
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Військові новини
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