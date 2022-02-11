Паливо, електрика, зв'язок, бомбосховища: Кличко розповів, як інфраструктуру Києва готують до режиму надзвичайної ситуації

Про це Кличко повідомив у Telegram.

"Об'єкти критичної та соціальної інфраструктури столиці працюють в режим підготовки до роботи в умовах можливої надзвичайної ситуації. Київ - великий мегаполіс. І має розгалужену та складну інфраструктуру життєзабезпечення, стабільна робота якої в надзвичайній ситуації - чи не найголовніше завдання", - йдеться у повідомленні.

Кличко поінформував, що з енергетичною компанією "Укренерго" влада забезпечила додаткове виробництво електроенергії на ТЕЦ. Відтак у постійній роботі у грудні 2021 року та січні 2022 року знаходились 3-4 блоки. Це забезпечило безперебійне енергопостачання медзакладам, підприємствам критичної інфраструктури та установам соціальної сфери.

"Створені запаси палива, встановлені електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом та ТЕЦ столиці на період до 10 діб. Підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком на випадок відсутності мобільного зв’язку та інтернету", - написав Кличко.

Також у Києві розробили нову систему оповіщення, на будівництво якої з бюджету виділять 11 млн грн. Утричі збільшилася кількість бомбосховищ: загалом є понад 500 сховищ та майже 4 500 споруд подвійного використання, тобто підземних паркінгів і переходів, заглиблених станцій метро, підвалів та напівпідвалів.

Кличко зазначає, що у Києві розгортаються Сили тероборони, є 13,5 тис. рятувальників та понад 780 одиниць техніки. На випадок евакуації населення розроблений план, а у кожному районі міста створили комісію з цього питання.

"Вже два тижні тривають тематичні навчання з педагогічними колективами та батьками в школах. Розроблені інструкції, як діяти і різним закладам та установам, враховуючи специфіку їхньої роботи - медзакладам, школам та садкам, закладам соціального захисту та інших", - додав Кличко.



