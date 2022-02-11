Паливо, електрика, зв'язок, бомбосховища: Кличко розповів, як інфраструктуру Києва готують до режиму надзвичайної ситуації
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що об'єкти критичної та соціальної інфраструктури столиці готуються до можливих провокацій та умов військового вторгнення
Про це Кличко повідомив у Telegram.
"Об'єкти критичної та соціальної інфраструктури столиці працюють в режим підготовки до роботи в умовах можливої надзвичайної ситуації. Київ - великий мегаполіс. І має розгалужену та складну інфраструктуру життєзабезпечення, стабільна робота якої в надзвичайній ситуації - чи не найголовніше завдання", - йдеться у повідомленні.
Кличко поінформував, що з енергетичною компанією "Укренерго" влада забезпечила додаткове виробництво електроенергії на ТЕЦ. Відтак у постійній роботі у грудні 2021 року та січні 2022 року знаходились 3-4 блоки. Це забезпечило безперебійне енергопостачання медзакладам, підприємствам критичної інфраструктури та установам соціальної сфери.
"Створені запаси палива, встановлені електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом та ТЕЦ столиці на період до 10 діб. Підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком на випадок відсутності мобільного зв’язку та інтернету", - написав Кличко.
Також у Києві розробили нову систему оповіщення, на будівництво якої з бюджету виділять 11 млн грн. Утричі збільшилася кількість бомбосховищ: загалом є понад 500 сховищ та майже 4 500 споруд подвійного використання, тобто підземних паркінгів і переходів, заглиблених станцій метро, підвалів та напівпідвалів.
Кличко зазначає, що у Києві розгортаються Сили тероборони, є 13,5 тис. рятувальників та понад 780 одиниць техніки. На випадок евакуації населення розроблений план, а у кожному районі міста створили комісію з цього питання.
"Вже два тижні тривають тематичні навчання з педагогічними колективами та батьками в школах. Розроблені інструкції, як діяти і різним закладам та установам, враховуючи специфіку їхньої роботи - медзакладам, школам та садкам, закладам соціального захисту та інших", - додав Кличко.
- Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що обстріл Києва та інших українських міст у разі нового вторгнення Росії є малоймовірним.
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