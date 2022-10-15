Про це повідомляє Bloomberg.

За її словами, Росії не місце в таких організаціях, як МВФ та G20, як паліям не місце на зустрічі пожежників.

"Зустрічі МВФ та Світового банку – це зустрічі пожежників, тобто міністрів та голів центральних банків, чия робота полягає у захисті світової економіки. Росія прямо зараз є палієм. Росія не мала бути присутньою на засіданнях МВФ. Паліям не місце на зборах пожежників", - сказала Фріланд.

Водночас вона визнала, що Канада не може вплинути на членство РФ в організаціях, а лише здатна публічно звинуватити режим Володимира Путіна в рішенні розпочати війну зі своїм сусідом.

"Канада продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності", - пообіцяла Фріланд.

12 жовтня міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Оттава надасть Україні новий пакет військової допомоги на $47 млн.

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