"Паліям не місце на зборах пожежників": віцепрем'єрка Канади Фріланд закликала прогнати Росію з МВФ та G20
Віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд заявила, що Росіє необхідно виключити з Великої двадцятки та Міжнародного валютного фонду
Про це повідомляє Bloomberg.
За її словами, Росії не місце в таких організаціях, як МВФ та G20, як паліям не місце на зустрічі пожежників.
"Зустрічі МВФ та Світового банку – це зустрічі пожежників, тобто міністрів та голів центральних банків, чия робота полягає у захисті світової економіки. Росія прямо зараз є палієм. Росія не мала бути присутньою на засіданнях МВФ. Паліям не місце на зборах пожежників", - сказала Фріланд.
Водночас вона визнала, що Канада не може вплинути на членство РФ в організаціях, а лише здатна публічно звинуватити режим Володимира Путіна в рішенні розпочати війну зі своїм сусідом.
"Канада продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності", - пообіцяла Фріланд.
- 12 жовтня міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Оттава надасть Україні новий пакет військової допомоги на $47 млн.
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