Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (“Голос”).

За словами Железняка, парламент двічі провалив голосування за включення до порядку денного законопроєкт № 7668 про повернення акцизного податку на пальне на рівні 100 євро/1000 літрів.

"Ставили голосування двічі, тому це не випадковість, а позиція Парламенту. Я тиснув червону кнопку", – написав Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

14 серпня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне. Документ передбачав встановлення акцизного податку у розмірі 100 євро/ тисячу літрів для бензину, дизелю та газу.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн переконаний, що навіть з запровадженням акцизу не призведе до подорожчання пального, зате може принести бюджету 3,39 млрд гривень щомісяця.

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