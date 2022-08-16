Пальне наразі не подорожчає: Рада провалила голосування за повернення акцизу
Парламент не набрав достатньої кількості голосів, аби включити до порядку денного законопроєкт про акцизний податок на усі види пального
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (“Голос”).
За словами Железняка, парламент двічі провалив голосування за включення до порядку денного законопроєкт № 7668 про повернення акцизного податку на пальне на рівні 100 євро/1000 літрів.
"Ставили голосування двічі, тому це не випадковість, а позиція Парламенту. Я тиснув червону кнопку", – написав Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
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14 серпня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне. Документ передбачав встановлення акцизного податку у розмірі 100 євро/ тисячу літрів для бензину, дизелю та газу.
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Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн переконаний, що навіть з запровадженням акцизу не призведе до подорожчання пального, зате може принести бюджету 3,39 млрд гривень щомісяця.
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