Паливо може подорожчати. Кабмін вніс законопроєкт
Кабмін 14 серпня вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне
Про це заявив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.
" Уряд вніс до Ради законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне. Тексту ще немає, але за моєю інформацією там буде повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення", - наголосив він.
За словами депутата, невідомо, чи є у фінальному тексті законопроєкту повернення ПДВ на пальне із 7% до 20%.
- 12 серпня повідомляли вартість бензину, газу й дизелю в Україні.
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