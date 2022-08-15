Про це Сергій Куюн написав на своїй сторінці у facebook.

За словами експерта, запропонована Кабміном ставка акцизу у 100 євро за тисячу літрів на бензину, дизпального та скрапленого газу – це значно менше, ніж було до війни.

"Уряд вирішив починати з м’якого варіанту. У гривні акциз на всі марки пального складе 4 грн/л (з ПДВ). Це 8% від роздрібної ціни на бензин та ДП та трохи більше ніж 10% від ціни на автогаз, – повідомив Сергій Куюн. – Бюджет може розраховувати на 3,39 млрд грн на місяць (3,6 млрд грн з ПДВ). Поки не знаю, як в Мінінфраструктури нарахували два млрд грн на місяць, про які згадується у пояснювальній записці до законопроєкту. Можливо, недооцінили обсяги споживання".

Однак попри те, що акцизи – це додаткові чотири гривні на кожен літр пального, подорожчання бензину та дизпального в Україні не буде, запевняє Сергій Куюн.

"Світові ціни за останній час відчутно просіли. Це створює потенціал для зниження цін в Україні на 3-4 грн/л. Акциз перекриє це зниження, внаслідок чого ціни стабілізуються біля поточних позначок: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизпальне – 51-53 грн/л. Стабілізується на поточних значеннях й ціна на скраплений газ (27-28 грн/л). Цінова пропорція газ-бензин буде становити близько 60%, тобто ефективність використання автогазу повністю зберігається, – пояснює експерт. – При цьому, як свідчать розрахунки, бюджетні надходження від скрапленого газу дещо перевищать надходження від бензину. Це дуже зворушливо та нагадує кращі українські родинні традиції: дитину (скраплений газ) довго пестили, оберігали, вона виросла й тепер почала допомагати своїй родині. Як на мене, це дуже круто! Тому пропоную відставити паніку та зраду. Ніхто не хоче податків: ані ринок, ані споживач. Але державі, що воює, потрібні гроші. Запропонований варіант дуже лайтовий, я думав, буде екстремальніше".

14 серпня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.

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