Умєров у Норвегії зустрівся з очільником міноборони Грамом: обговорили посилення ППО та підготовку військових

Про це інформує Міноборони.

Умєров розповів, що делегації обговорили двосторонню співпрацю. Зокрема, мова йшла про шляхи розвитку та посилення української системи протиповітряної оборони.

"Це критично важлива сфера, і ми продовжуємо працювати над її зміцненням", - наголосив міністр.

Також вони обговорили підготовку українських військових за участю норвезьких інструкторів.

"Пліч-о-пліч з нашими союзниками робимо Сили оборони України сильнішими й ефективнішими", - додав Умєров.