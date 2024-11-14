Умєров у Норвегії зустрівся з очільником міноборони Грамом: обговорили посилення ППО та підготовку військових
Міністр оборони України Рустем Умєров прибув з робочим візитом у Норвегію і зустрівся з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом
Про це інформує Міноборони.
Умєров розповів, що делегації обговорили двосторонню співпрацю. Зокрема, мова йшла про шляхи розвитку та посилення української системи протиповітряної оборони.
"Це критично важлива сфера, і ми продовжуємо працювати над її зміцненням", - наголосив міністр.
Також вони обговорили підготовку українських військових за участю норвезьких інструкторів.
"Пліч-о-пліч з нашими союзниками робимо Сили оборони України сильнішими й ефективнішими", - додав Умєров.
- 13 листопада Агенція оборонних закупівель Міноборони України підписала з Агенцією оборонних матеріалів Норвегії (NDMA) угоду, яка передбачає поглиблення співпраці у військовій сфері.
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