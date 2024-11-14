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Головна Статті Росіяни активізувались на ще одному напрямку фронту, українські радіостанції закуповують для потреб ВПС США та чому Україна повинна мати власний супутник. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Росіяни активізувались на ще одному напрямку фронту, українські радіостанції закуповують для потреб ВПС США та чому Україна повинна мати власний супутник. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Віталій Бесараб
14 листопада, 2024 четвер
21:13
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Сьогодні російські окупанти продовжують активні наступальні дії на двох напрямках - Курахівський та Покровський. Також росіяни активізувались на Лимано-Купʼянському напрямку. Хоча Генштаб спростовує інформацію про захід російських військових до Купʼянська, слід змінювати і посилювати оборону на цьому напрямку

Зміст

Ворог продовжує проводити активні наступальні дії на Курахівському та Покровському напрямках

Попри колосальні втрати, зараз ворог продовжує тиснути майже на всіх ділянках фронту. Курахівський та Покровський напрямки залишаються найгарячішими. Також сюди вже можна віднести Купʼянсько-Лиманський напрямок. Сьогодні у Генштаб вирішили дещо підкорегувати оцінки аналітиків з DeepState. У Генштабі заявили, що інформація про перебування російських військ у місті Купʼянськ та окупація ворогом населеного пункту Іллінка Донецької області не відповідає дійсності. Там заявили, що місто Купʼянськ повністю перебуває під контролем Сил оборони. Гадаю, що помилок у повідомленнях DeepState не було. Ми бачили відео, де ворог двома колонами техніки заходив у місто Купʼянськ. Техніка та особовий склад окупантів був знищений. Тому дійсно противник дійшов до Купʼянська, але був знищений. Сподіваємось, що Генштаб врахує цей факт та змінить підходи до оборони на цьому напрямку.

Щодо населеного пункту Іллінка, то там також тривають бойові дії. Зокрема, в населеному пункті та на підступах до нього. Бойові дії там досить динамічні, що не дозволяє визначити, хто які позиції займає та тримає оборону. У Генштабі повідомляють, що наші військовослужбовці міцно тримають позиції на цій ділянці фронті.

Ворог продовжує вести контрнаступальні дії на Курщині. Наступальні дії противника тривають вже понад тиждень і супроводжуються колосальними втратами ворога. Є чимало відео та фото від наших підрозділів, на яких зафіксовано знищення російської техніки та особового складу. Втім, поки що не вдалось зафіксувати ліквідацію військовослужбовців з КНДР, які вже мають діяти на Курщині. Сьогодні зʼявилась інформація, що Росія перекидає з Північної Кореї нові САУ М-1989 Koksan. Поки що невідомо, яку кількість таких САУ КНДР збирається передати Росії. Відомо, що ці гармати мають калібр 170 мм та дальність від 40 до 60 км. Далі будемо спостерігати за тим, в якій кількості Росія отримає ці гармати, але в будь-якому разі це буде нова ціль для нашої артилерії. Тут також варто зауважити, що ми маємо орієнтуватись на технологічне протистояння з противником, а не кількісне співвідношення сил та засобів.

Сили оборони не можуть перейти на нову систему звʼязку в умовах бойових дій

Співзасновник компанії, що виробляє тактичні засоби звʼязку під брендом HIMERA Михайло Рудоминський пояснив, що великий інтерес інвесторів до їхньої компанії зумовлений тим, що вони виробляють цінний продукт, який відрізняється від багатьох зразків, присутніх є на ринку. За його словами, продукт, який виробляє компанія HIMERA дуже відрізняється від зразків інших компаній. Він зауважив, що якість їхньої продукції високо цінують за кордоном. Зокрема. кілька тижнів тому партію радіостанцій придбали для потреб ВПС США.

Втім, офіційно держава все ще не закуповує продукти компанії HIMERA для потреб Збройних Сил України. За словами Рудоминського, для такого кроку є певні складнощі. Окрім, переходу на нову систему звʼязку, є певні логістичні труднощі. Взагалі замінити систему звʼязку в ході бойових дій практично неможливо. Якщо певні засоби, до прикладу дрон, можна замінити під час бойових дій, то систему звʼязку дуже складно, або неможливо. Михайло Рудоминський повідомив, що в компанії працюють над тим, щоб показати Силам оборони, як поступово можна перейти на нову систему звʼязку, щоб не виникало складнощів в умовах ведення бойових дій.

Українські радіостанції від компанії HIMERA закупили для потреб ВПС США

Михайло Рудоминський більш детально розповів про співпрацю зі США. За його словами, ВПС США закупили десяток радіостанцій компанії HIMERA, які будуть використовуватись в тестовому режимі. Угода про закупівлю відбулась на комерційних засадах. Фактично, ці радіостанції в США будуть проходити випробування, які в кінці матимуть певний звіт. За цим звітом інші потенційні покупці в армії США зможуть ознайомитись з характеристиками радіостанцій й відповідно також придбати продукти компанії HIMERA. Михайло Рудоминський зазначив, що так співпраця має ще один позитивний чинник, крім самої закупівлі та прибутку компанії. За його словами, після випробувань та аналітики в США компанія HIMERA зможе посилатись на звіт від представників ВПС США щодо якості їхньої продукції.

Також, за словами Рудоминського, попри те, що радіостанція HIMERA G1 Pro є флагманським продуктом компанії, паралельно створюється лінійка периферійної продукції. Зокрема, тактичні радіостанції переходять на тактичну систему звʼязку, яка передбачає аксесуари та периферійні продукти. Тобто, в компанії розширюють виробництво та проєктування, щоб вийти на рівень звʼязку не тільки взводу, або роти, а вже батальйону та бригади. Також Рудоминський додав, що в компанії масштабують виробництво радіостанцій HIMERA G1 Pro, щоб швидше та більше доставляти ці продукти для Сил оборони. Головним питанням залишається фінансування. Рудоминський зауважив, що компанія може виробляти набагато більше радіостанцій для потреб Сил оборони, тому вони очікують великих замовлень від держави й готові збільшувати власне виробництво.

Україна повинна мати власний супутник, щоб контролювати поле бою

Розробник БПЛА, командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" Валерій Боровик розповів, що до повномасштабного вторгнення вони працювали з виробництвом двигунів для супутників. Зокрема, з коректувальними двигунами, які направляють супутник, коли він втрачає орбіту. Тоді був підписаний контракт з сінгапурською компанією Singapore Technologies Engineering LTD. Внаслідок такої співпраці, був запущений супутник з двигуном, який був вироблений в Україні.

Далі Валерій Боровик наголосив на важливості передачі супутникових даних Україні від фінської компанії ICEYE та Rheinmetall. За його словами, інформацію передають із радарних супутників, які будь-яку погоду можуть отримувати необхідну інформацію, а після опрацювання можуть надавати досить якісну картинку для наших розвідувальних служб. Така інформація дозволяє Силам оборони успішно працювати в тилу ворога та завдавати ударів по військових обʼєктах ворога. Боровик зауважив, що Україна повинна мати власний супутник і роботи над цим проєктом вже ведуться. Зокрема, Україна вже співпрацює з декількома французькими компаніями, щоб отримати недорого вартісний супутник, який може надавати достатню інформацію для розвідувальних спільнот України.

Валерій Боровик наголосив, що попри нагальні потреби на полі бою в техніці, боєприпасах та людей, важлива також інформація. Адже, той, хто володіє інформацією, краще контролює поле бою. Саме тому питання власного супутника для України є вкрай важливим. Це дозволить не тільки берегти особовий склад Сил оборони, а ефективно знищувати ворога в тилу. Проблема ще полягає в тому, що зараз Україна отримує інформацію з супутників партнерів. Втім, ситуація може з часом змінитись. Це, за словами Боровика, черговий доказ того, що Україні необхідно працювати над тим, щоб мати власний супутник. Такий крок дозволить не тільки отримувати інформацію й не бути залежним від партнерів, а й ефективно протистояти ворогу в кіберпросторі.

Валерій Боровик також наголосив, що працювати над програмою введення власного супутника має почати ГУР та СБУ. Мають бути призначені особи, які будуть працювати й просувати відповідний проєкт.
 

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